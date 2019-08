Broniarz: 16 września zapadnie decyzja o formie ewentualnego protestu nauczycieli

- Odpowiadając na apele i na wnioski, od 1 do 15 września będziemy prowadzili sondaż z kilkoma pytaniami dotyczącymi tego czy wezmę udział w akcji protestacyjnej i w jakiej formie sobie tę akcję wyobrażam. 16 września Prezydium Zarządu Głównego podsumuje tę kampanię i podejmie decyzję o wyznaczeniu formy protestu, określeniu jego kształtu organizacyjnego i czasu, w którym będzie miał miejsce - mówił w poniedziałek Broniarz.

- Referendum będzie wtedy, kiedy z sondażu wyniknie, że nauczycieli są zdecydowani do podjęcia akcji strajkowej, czyli całkowitego powstrzymania się od pracy, czyli powrotu do stanu z kwietnia bieżącego roku - wyjaśnił szef ZNP.

Broniarz wskazał, że większość uczestników obrad podkreślała, że nauczyciele "są zdecydowani do podjęcia różnorodnych działań protestacyjnych". - To, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, to, co zostało nam zaproponowane przez nowego ministra edukacji absolutnie nie wyczerpuje naszych oczekiwań - powiedział.

Podkreślił, że nauczyciele chcą "lepszej szkoły, lepszej edukacji, więcej autonomii, więcej niezależności, mniej biurokracji, więcej zaufania do nauczyciela".

"Silnie spauperyzowana" grupa zawodowa

- I to jest główne przesłanie, które kierujemy do rządzących, ale także do rodziców, samorządów, zwracając uwagę na to, że polska edukacja należy do najlepszych w Europie, mamy bardzo dobrych nauczycieli, bardzo odpowiedzialnych pracowników niebędących nauczycielami, ale mamy także taką grupę zawodową, która jest silnie spauperyzowana i która wymaga wzrostu płac. Bo wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela - powiedział Broniarz.

Dodał, że pojawia się wiele propozycji form protestu, jednak ostateczna decyzja zapadnie po konsultacji z nauczycielami. - Musimy się skonsultować z nauczycielami. Większość z nich wróciła już dzisiaj do szkoły, trwają rady pedagogiczne. Chcemy wobec tego, żeby od 1 do 15 września powiedzieli nam, w jakiej formie protestu chcą wziąć udział – podkreślił prezes ZNP.

Wskazał, że konsekwencją kwietniowego strajku były m.in. korzystne zmiany dla nauczycieli, które wejdą w życie od 1 września. - Te zmiany to rezygnacja z wydłużonego awansu zawodowego, rezygnacja z bardzo skomplikowanych procedur dotyczących oceny pracy nauczyciela, przywrócenie dodatku dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole – wymienił.

Zaznaczył jednocześnie, że wciąż nie zrealizowano głównego celu strajku, czyli 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. - O to w dalszym ciągu się upominamy i z takim przesłaniem idziemy do nauczycieli – zapowiedział.

Dodał, że skoro jakość edukacji nie budzi wątpliwości, to nauczyciele powinni być godziwie wynagradzani.

"Zmniejszenie liczby dodatkowych obowiązków"

Z wyników raportu dotyczącego nastrojów wśród nauczycieli, opracowanego na prośbę Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Gdańskiego wynika, że 41 proc. nauczycieli, z ponad 7 tys. zapytanych o zdanie, uważa ogłoszenie nowego strajku za potrzebne, a 82 proc. popierających protest opowiada się za działaniami polegającymi na zmniejszeniu liczby dodatkowych obowiązków dla nauczycieli.

W ubiegłym tygodniu szef ZNP mówił, że "referendum przesądzi o tym, czy będzie strajk". - Termin strajku, jeśli takowy by był, musi być skorelowany z wolą nauczycieli i z wynikami referendum – podkreślił wówczas Broniarz. Jak dodał, duża grupa nauczycieli jest rozczarowana wysokością podwyżki od 1 września.

Obietnice samorządów

W rozmowie z Grzegorzej Jankowskim Broniarz przypomniał, że samorządy obiecały zapłacić nauczycielom rekompensatę za strajk, ale spora ich część nie dotrzymała danego słowa.

Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski stwierdził w radiowej Jedynce, że początek roku szkolnego będzie odbywał się bez większych problemów, natomiast uczniowie przyjdą do szkół i rozpoczną naukę. Jego zdaniem ZNP obawia się, że nie będzie w stanie przeprowadzić strajku ogólnopolskiego.

msl/ PAP, polsatnews.pl