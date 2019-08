6-latka wsiadła do auta i ruszyła. Dwie osoby ranne

Wypadek w Lędzinach (Śląskie). Sześcioletnia dziewczynka wsiadła do zaparkowanego na podwórku Citroena Berlingo i odpaliła samochód. W zdarzeniu ucierpiał 85-letni dziadek dziewczynki i jej o trzy lata starsza siostra. Mężczyzna ma połamane nogi. Trafił do szpitala w Tychach, 9-latka do kliniki w Katowicach.