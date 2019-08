Zdewastował pomnik upamiętniający spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym

Policjanci zatrzymali we wtorek mężczyznę, który znieważył pomnik stojący w Szprotawie przy ulicy Małomickiej, a upamiętniający spotkanie niemieckiego cesarza Ottona III z księciem Polski Bolesławem Chrobrym. Spotkanie to miało miejsce w marcu 1000 roku, kiedy to Otton III udawał się na słynny Zjazd Gnieźnieński, książę Bolesław wyjechał mu na spotkanie i towarzyszył podczas podróży do Gniezna.



33-letni mieszkaniec Szprotawy kilka dni wcześniej pomalował farbą pomnik oraz tablicę pamiątkową. Mężczyzna spowodował straty w wysokości 7 tys. zł.



Zatrzymany usłyszał już zarzut z art. 261 Kodeksu Karnego: Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego, lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

grz/ml/ polsatnews.pl