Wieża szybowa dawnej kopalni Mysłowice zniknęła z pejzażu miasta

Szyb Sas nie był objęty ochroną konserwatorską, podobnie jak trzy inne zburzone wcześniej kopalniane szyby. Po mysłowickiej kopalni pozostanie wpisana do rejestru zabytków wieża szybu Łokietek, wraz z budynkiem maszyny wyciągowej. Zachowane zostaną także budynki kompresorowni rozdzielni głównej, elektrowni, BHP oraz tzw. budynek rehabilitacji.



Sam szyb Sas, sięgający ponad pół kilometra w głąb ziemi, zasypano już sześć lat temu. Teraz powalona została wieża szybowa, będąca od wielu lat charakterystycznym elementem pejzażu Mysłowic.

Nie wszystko poszło zgodnie z planem



Jak poinformował rzecznik zajmującej się likwidacją kopalni Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), Wojciech Jaros, operacja przewrócenia konstrukcji wieży szybowej wymagała bardzo precyzyjnego przygotowania. W przeszłości przy likwidacji górniczych wież szybowych zdarzały się trudności.



- Np. w katowickiej kopalni Wieczorek przewracana wieża Szybu Wschodniego upadła prawie 90 stopni od zakładanego kierunku; nie miało to większego znaczenia, ponieważ wokół była trawa. Wykonawca prowadzący prace na terenie kopalni Mysłowice, inny niż w przypadku Szybu Wschodniego, nie mógł pozwolić na aż taką swobodę - wyjaśnił rzecznik.



Dodał, że w przypadku szybu Sas w zasięgu uderzenia np. jakiegoś elementu, mogącego oderwać się od wieży przy jej upadku, znajdowały się tory kolejowe, budynki - w tym budynek maszyny wyciągowej sąsiedniego szybu Łokietek - i sama wieża szybu Łokietek. Do uszkodzenia tej infrastruktury nie doszło, choć także tym razem nie wszystko poszło dokładnie zgodnie z planem.



- Zanim koparki pociągnęły wieżę linami w swoim kierunku, ta - po podcięciu jej nóg palnikami - osiadła pod własnym ciężarem i zwaliła się - wprawdzie na skarpę, ale niekoniecznie na tę, którą przewidziano - relacjonował przedstawiciel SRK.

Pocięta na elementy wieża zostanie wywieziona z terenu dawnej kopalni razem z pozostałym złomem.



Likwidacja wieży szybowej to kolejny etap prac, po zakończeniu których ma być możliwe nowe zagospodarowanie około 67-hektarowego terenu po tej położonej w pobliżu centrum miasta kopalni.



Szyb Sas był głównym szybem wydobywczym kopalni Mysłowice. Po połączeniu z pobliską kopalnią Wesoła, gdzie obecnie prowadzone jest wydobycie całej należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni, przestał być potrzebny. Najpierw zdemontowano górniczy wyciąg szybowy i zbrojenie szybowe, a latem 2013 r. przystąpiono do zasypania tzw. rury szybowej. Zużyto do tego około 12,5 tys. m sześc. materiału, czyli ok. 31 tys. ton kruszywa. Powierzchnię zabezpieczono żelbetową płytą. Wcześniej zlikwidowano już poziomy wydobywcze w byłej kopalni Mysłowice, a także szyby Bończyk, Zachodni i Jagiełło.

dk/ PAP