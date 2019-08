Stracił nogę w wypadku. Uczestnik programu "Ninja Warrior Polska" chce wrócić do sportu

- Zawsze marzyły mi się Igrzyska - przyznał Sylwester Wilk, uczestnik "Ninja Warrior Polska", nowego programu telewizji Polsat. Mężczyzna stracił nogę w wypadku drogowym. W internecie ruszyła akcja pomocy. Bliscy, przyjaciele i sportowcy zbierają pieniądze nie tylko na rehabilitację i leczenie, ale też na specjalną protezę. Akcję wsparła także Telewizja Polsat, a Wilk już planuje powrót do sportu.

Od dramatycznego wypadku na motocyklu minął zaledwie tydzień. 23-latek wracał do domu. W centrum Warszawy próbował wyminąć parkujący samochód, ale jego kierowca wykonał gwałtowny manewr i doszło do zderzenia.

- Przed samym uderzeniem mocno hamowałem. Pierwsze co zobaczyłem to noga, która była otwarta. Widziałem wszystkie kości, żyły, tętnice, całość poszarpana, oczywiście wokół szok i krzyki - mówił Sylwester Wilk.

Reakcja świadków była błyskawiczna. Prawdopodobnie to uratowało mu życie. - Ktoś zawiązał pasek i zatamował płynącą krew - dodał.

W szpitalu po dwóch operacjach okazało się, że nogi nie da się uratować. Potrzebna była amputacja.

"Tnijcie tak, żebym mógł wrócić do sportu"

- Zapytałem, czy nie ma innego sposobu. Gdy usłyszałem, że nie, to powiedziałem: ok, tnijcie tak, żebym mógł wrócić do sportu - przyznał Wilk.

- Dostałem bardzo duże wsparcie od rodziny, przyjaciół - podkreślił. Całą rozmowę z Sylwestrem Wilkiem można obejrzeć tutaj:

Jednym z ostatnich wyzwań, jakie podjął, był udział w nowym programie Polsatu - "Ninja Warrior Polska", w którym zawodnicy mierzą się z trudnym torem przeszkód. - Myślę, że to była super przygoda - podkreślił.

Bliscy mężczyzny w ramach akcji #razemdlawilka zbierają pieniądze na specjalną protezę sportową. Wierzą, że dzięki niej wróci do gry. Akcję wsparła także Telewizja Polsat i ekipa programu "Ninja Warrior Polska". Jego prowadzący Jerzy Mielewski przyjechał do Sylwestra z niezapowiedzianą wizytą i niespodzianką. To czek na 25 tysięcy złotych.

- Nie spodziewałem się tego. Na pewno pomoże mi to wrócić do sportu - powiedział Wilk.

msl/luq/ Polsat News