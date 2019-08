Policja szuka opiekunów i chłopca, który miał zostać wykorzystany seksualnie na plaży w Sopocie

Biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Sopocie poinformowało w czwartek, że opiekunowie małoletniego pokrzywdzonego i świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z sopocką policją lub prokuraturą.



Postępowanie w sprawie dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec nieustalonej osoby małoletniej płci męskiej poniżej 15 roku życia sopocka policja prowadzi pod nadzorem miejscowej prokuratury.



"Do zdarzenia doszło 22 lipca br. na terenie plaży w Sopocie - okolice wejścia nr 26. W sprawie zatrzymano podejrzanego 44-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania, który na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec nieustalonej osoby małoletniej" - wyjaśniło biuro prasowe KMP w Sopocie.



Podejrzany decyzją Sądu Rejonowego w Sopocie mężczyzna został tymczasowo aresztowany.



Śledczy proszą opiekunów małoletniego i ewentualnych świadków zdarzenia o zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 112A lub telefoniczny kontakt pod numery: (58) 5216222 (całodobowo), (58) 5216283 (sekretariat wydziału dochodzeniowo-śledczego), (58) 5216230 (prowadzący sprawę) bądź zgłoszenie się do Prokuratury Rejonowej w Sopocie przy ul. Grottgera 3-5, tel. (58) 5510922 lub najbliższej jednostki policji.



Informacje można również przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl.

dk/ PAP