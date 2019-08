Podjechał na stację benzynową i chciał zapłacić za paliwo, którego nie zatankował. Miał 2,5 promila

Mężczyzna podjechał toyotą na stację paliw przy ul. Powsińskiej w Warszawie późnym wieczorem. Nie zatankował, ale mimo to wszedł do budynku i chciał zapłacić za paliwo. Upierał się przy tym tak stanowczo, jednocześnie nieco bełkocząc, że pracownica stacji wyszła, by powiadomić o tym strażników miejskich, którzy przy sąsiednim dystrybutorze tankowali paliwo do radiowozu.