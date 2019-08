Amerykanin zgubił się w Poznaniu. Odnaleziono go po dwóch dniach w hostelu, który opłacił Polak

- Lekko skulony leżał na ziemi, przekręcał się. Na początku pomyślałem, że jest bezdomny - powiedział reporterce "Wydarzeń" Dawid Pempera, mieszkaniec Poznania. To on pomógł 77-letniemu Amerykaninowi, który nie wiedział, jak wrócić do mieszkania. Opłacił mężczyźnie dwa noclegi w hostelu, gdzie odnalazła go policja.