Ukradł w Berlinie zabytkową księgę. Grozi mu do 10 lat więzienia

Szczecińska prokuratura skierowała we wtorek do sądu akt oskarżenia ws. mężczyzny, który ukradł w Berlinie osiemnastowieczną księgę, a następnie chciał ją sprzedać na portalu internetowym.

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 26–letniemu mężczyźnie, zarzucając mu, że w Kościele Francuskim w Berlinie ukradł pochodzącą z 1700 r. księgę zawierającą dane metrykalne społeczności kalwińskiej w miejscowości Schwedt i stanowiącą mienie o szczególnym znaczeniu dla kultury, a następnie wystawił zabytek na aukcji internetowej w celu jej sprzedaży – wynika z informacji służb prasowych szczecińskiej prokuratury okręgowej.

Jak podali śledczy, mężczyzna po kradzieży przyjechał do Polski, aby sprzedać księgę. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali go i odzyskali zabytek.

Kradzież zabytkowej księgi to nie wszystko

Kradzież księgi to nie wszystko. W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna dopuścił się także 13 innych przestępstw, polegających na doprowadzeniu obywateli polskich i polskich podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pośrednictwem internetu. Łączna wysokość wyrządzonej przez niego szkody to niemal 50 tys. zł.

Po zatrzymaniu podejrzanego na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy stosowany był również w dniu kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Za zarzucane mężczyźnie przestępstwo grozi od roku do dziesięciu lat więzienia.

