"Podróż za 40 milionów uśmiechów". Premier rusza w objazd po kraju

Liczymy na państwa głos, ale przede wszystkim liczymy się z waszym głosem, dlatego jedziemy w podróż po Polsce, po to, żeby odbywać kolejne rozmowy - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, inaugurując kampanijny objazd kraju "PiS-busem".

- Kiedyś był taki film - muszę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych - "Podróż za jeden uśmiech". My ruszamy w trasę, którą można nazwać podróż za 40 milionów uśmiechów. Chcemy, żeby Polacy byli uśmiechnięci, żeby byli zadowoleni z tego, co robimy - oświadczył szef rządu na konferencji prasowej.



Premier przyznał, że podróż po Polsce będzie podróżą żmudną i pełną rozmów, ale będzie miała "szczególny znak firmowy" - czyli wiarygodność. - Jeżeli decydujemy się na coś, obiecujemy wdrożenie nowych rozwiązań, a potem dotrzymujemy słowa, to jest to najlepsza definicja wiarygodności - mówił Morawiecki.

"Zmiany na lepsze są możliwe"



- Jak kilka miesięcy temu, ogłaszając piątkę PiS, piątkę Jarosława Kaczyńskiego, to była rejestracja naszego PiS-busu, to dzisiaj możemy przybić pieczątkę, bo jesteśmy po przeglądzie, po wdrożeniu pierwszych ustaw, w niektórych przypadkach jesteśmy już po realizacji pewnych projektów - podkreślił premier.



Morawiecki przypomniał, że na piątkę PiS składają się 13. emerytura, obniżenie PIT z 18 do 17 proc., zerowy PIT dla młodych, odbudowa połączeń autobusowych oraz 500 plus na pierwsze dziecko. - Te zmiany na lepsze są możliwe, udowadniamy je każdym naszym projektem - przekonywał.



- Liczymy na państwa głos, ale przede wszystkim liczymy się z waszym głosem, dlatego jedziemy w tę podróż po Polsce, po to, żeby odbywać kolejne rozmowy - oświadczył szef rządu.

"Wiarygodność jest znakiem firmowym PiS"

Podczas konferencji prasowej na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, premier powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło "dobrą zmianą, dobry początek, ale teraz ruszamy w lepszą przyszłość, w dobrą przyszłość".

Szef rządu wyraził nadzieję, że "dobra przyszłość jest możliwa". - Ona jest na wyciągnięcie ręki, ona kryje się w naszych społecznych, rozwojowych, gospodarczych projektach, które wszystkie są obudowane stabilnymi finansami publicznymi i najniższym w historii ostatnich 30-tu lat deficytem budżetowym - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podziękował Polakom za wszystkie odbyte dotychczas rozmowy i zapowiedział, że rusza w drogę, aby "słuchać Polaków, słuchać, jakie są ich oczekiwania, dyskutować, co jest możliwe i potwierdzać, że wiarygodność jest podstawowym znakiem firmowym polityki, podstawowym znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości".

dk/ PAP