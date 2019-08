Źródła w MSZ Syrii: przybył turecki konwój z amunicją dla rebeliantów

Turecki konwój przewożący amunicję wjechał w poniedziałek do północno-zachodniej Syrii, by pomóc rebeliantom w Chan Szejkun w prowincji Idlib - podała syryjska agencja prasowa SANA, powołując się na źródła w MSZ w Damaszku. Nazwano to "agresywnym krokiem".