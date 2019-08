Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Mazowszu. Dwie osoby nie żyją

Ok. godz. 5.34 na dk 62 w Popłacinie (powiat płocki) doszło do śmiertelnego wypadku. Kierująca pojazdem opel astra 25-latka z Włocławka, jadąca od Włocławka w kierunku Płocka na łuku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Zderzyła się czołowo z jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym DAF - poinformowała mł. asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.



W wyniku czołowego zderzenia na miejscu zginęła kierująca oplem 25-latka i jeden z pasażerów opla, 19-letni obywatel Grecji. Oplem podróżowały jeszcze dwie inne osoby - 20-latek i 19-latek, którzy w stanie ciężkim zostali przewiezieni do szpitala w Płocku. 35-letni kierowca samochodu ciężarowego DAF nie ucierpiał.



Na miejscu trwają czynności policji, która ustala m.in., czy kierowcy byli trzeźwi.



W miejscu wypadku droga 62 jest zablokowana. Objazdy kierowane są przez miejscowości Soczewka i Łąck. Utrudnienia potrwają jeszcze ok. trzy godziny.

dk/ PAP