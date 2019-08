Rachunek za wodę na... półtora miliona złotych. "To błąd ludzki"

1439799,07 zł - taką dokładnie kwotę zobaczyło na fakturze za wodę wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" małżeństwo z Jeleniej Góry. Według wyliczeń wodociągów para miała zużyć aż 100 tys. m3 wody.

"Chyba ich poniosło z tymi podwyżkami" - napisał na Facebooku Ignacy Dunin, dołączając do posta zdjęcie rachunku.

Jak się jednak okazało astronomiczna kwota to nie wynik podwyżki cen wody, a pomyłki inkasenta.

Inkasent pomylił liczniki

- To przykre zdarzenie, które nie powinno mieć miejsca. Pomyka wynikła na skutek błędu naszego inkasenta, który pomylił liczniki. Dane z licznika z ciepłą wodą wpisał jako dane z licznika z zimną wodą i odwrotnie - powiedział polsatnews.pl Zbigniew Rzońca, rzecznik prasowy jeleniogórskich wodociągów.

Poskutkowało to tym, że "w jednym przypadku nowe dane były niższe niż te sprzed miesiąca".



- System uznał, że abonent zużył tyle wody, że licznik doszedł do końca i zaczął liczenie od nowa. Stąd ta kuriozalna kwota - wyjaśnił Rzońca.

Rzecznik wyjaśnił, że pomyłka została wyjaśniona, a rachunek skorygowany.

"Jeszcze raz go przepraszam"

- Ten pan przyszedł do nas, z tego co wiem został przeproszony, jeszcze raz go przepraszam. Kwota jest tak wielka, że raczej humorystycznie trzeba by to potraktować - przekazał polsatnews.pl.

Według niego cała sytuacja to "błąd ludzki inkasenta", a "takie sytuacje się zdarzają". - Nikt rozsądny nie pomyślałby, że ktoś ma do zapłacenia przez miesiąc za wodę 1 mln 400 tys. złotych - dodał.

dk/grz/ polsatnews.pl