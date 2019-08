Oficjalne "pożegnanie"... lodowca na Islandii. "To znak ostrzegawczy"

Według badań naukowych lodowiec Okjokull istniał 700 lat. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci, z powodu zmian klimatycznych, skurczył się do niewielkiego kawałka lodu na szczycie wulkanu i w 2014 roku został oficjalnie uznany na nieistniejący.



W uroczystości "pożegnania" lodowca udział wzięli m.in. premier Islandii Katrin Jakobsdottir, minister środowiska Gudmundur Ingi Gudbrandsson i była prezydent Irlandii Mary Robinson.



W trakcie obchodów odsłonięto tablicę z napisem: "Ok jest pierwszym islandzkim lodowcem, który utracił status lodowca. W ciągu następnych 200 lat prawdopodobnie wszystkie nasze główne lodowce będą podążać tą samą drogą. Ten pomnik ma potwierdzić, że wiemy, co się dzieje i co należy zrobić. Tylko ty wiesz, czy to zrobiliśmy".



Dedykacja dla przyszłych pokoleń została napisana przez islandzkiego autora Andri Snaera Magnasona. - Mam nadzieję, że za 300 lat ktoś przyjdzie tu i przeczyta to. To wielki symboliczny moment. Zmiany klimatu nie mają początku ani końca i myślę, że ta tablica to znak ostrzegawczy, aby uświadomić sobie, iż dzieją się wydarzenia historyczne - powiedział Magnason.

