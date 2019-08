American Airlines uruchomi loty do Krakowa. W spocie promocyjnym zaprasza tam na... wódkę

Amerykańska linia lotnicza uruchomi w przyszłym roku kilka nowych połączeń lotniczych, w tym do Krakowa. W spocie promocyjnym, zachęcającym do skorzystania z tych kierunków, aktor wymienia, co warto zobaczyć lub zrobić w wybranych miastach. W Krakowie poleca napić się wódki z przyjacielem. Do nagrania już odniosły władze miast.