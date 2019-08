Pożary lasów na wyspie Gran Canaria. Ewakuowano 1900 osób

Na wyspie Gran Canaria doszło w sobotę do kolejnych, ale mniejszych niż przed tygodniem, pożarów lasów. W związku z ryzykiem ich rozprzestrzenienia władze podjęły decyzję o ewakuacji 1900 mieszkańców miasta Valleseco i zamknięciu dróg na północy wyspy.

Stan zagrożenia pożarowego ogłoszono w gminach Moya oraz Tejeda, które sąsiadują z 4-tysięcznym Valleseco.

Z ogniem walczy kilka brygad strażackich oraz siedem śmigłowców pożarniczych - podały hiszpańskie stacje telewizyjne.

PAP/EPA/Angel Medina G.

Pożary od kilku tygodni

Pożary lasów trapią prowincję Las Palmas w Autonomicznej Wspólnocie Wysp kanaryjskich od kilku tygodni. Przed tygodniem władze podały, że na Gran Canaria spłonęło około tysiąca hektarów lasów i zarządzono ewakuację prawie tysiąca osób - mieszkańców trzech gmin

Pożar szalał wtedy w gminie Artenara, na północnym zachodzie tej wulkanicznej wyspy. Został opanowany w nocy, ale zmiana kierunku wiatru pogorszyła sytuację - wyjaśnił na antenie radia COPE szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich, Angel Victor Torres.

PAP/EPA/Angel Medina G.

W Hiszpanii, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem ilości przyjeżdżających turystów, co roku dochodzi do wielu pożarów lasów, co ma związek z suchym klimatem w tym kraju.

Nazwa Valleseco w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy "suchą dolinę", ale w istocie jest to charakteryzujący się największą wilgotnością obszar na wyspie Gran Canaria - wskazują komentatorzy.

bas/ PAP