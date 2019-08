Przez sklep wolnocłowy uciekł przed ekstradycją. Zatrzymały go ukraińskie służby

SBU podała, że zatrzymani zostali też trzej jej funkcjonariusze, podejrzani o udzielenie pomocy w ucieczce ściganemu przez Izrael przestępcy.

Dov Silver, obywatel Izraela i USA, poszukiwany był jako założyciel internetowej sieci sprzedaży marihuany Telegrass. W marcu został zatrzymany w Kijowie na wniosek władz izraelskich. Ekstradycja do Izraela miała nastąpić w czwartek.

Przestępca zbiegł, gdy eskortujący go do samolotu do Tel Awiwu funkcjonariusze SBU zdjęli mu bransoletkę elektroniczną, by mógł przejść przez bramkę bezpieczeństwa na lotnisku. Ukraińskie i izraelskie media podały, że Dov Silver uciekł przez sklep duty free.

SBU nie ujawniła, gdzie go schwytano. Według mediów społecznościowych na Ukrainie, stało się to w Humaniu, w obwodzie czerkaskim.

Wydarzenia te rozegrały się na kilkadziesiąt godzin przed wizytą premiera Izraela Benjamina Netanjahu na Ukrainie. Przyleci on do Kijowa w niedzielę.

dc/ PAP