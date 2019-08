Okradł dom zakonny, wpadł po godzinie podczas kolejnego włamania

41-latek włamał się do domu zakonnego we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie), nie spodziewając się, że wewnątrz może ktoś przebywać. Kiedy ratował się ucieczką, zgubił część łupów. Zatrzymano go zaledwie po godzinie, gdyż postanowił zrekompensować sobie nie do końca udane włamanie i zaczął plądrować inny budynek.