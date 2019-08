Nowe zasady transportu najważniejszych osób w państwie. Jest zapis ws. rodzin na pokładzie

- Prezentujemy projekt ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie. Chcieliśmy, żeby oparł się on o trzy filary: jawność, jasne reguły i odpowiedzialność - mówił w piątek na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Według założeń projektu członkowie rodzin najważniejszych osób w państwie nie mogą uczestniczyć w lotach, chyba, że są członkami oficjalnej delegacji.

- W ramach konsultacji, zarówno z klubami parlamentarnymi jak i innymi kancelariami zostały wprowadzone pewne dodatkowe zapisy w stosunku do tej pierwotnej wersji. Natomiast, co do zasady, projekt opiera się na trzech filarach: transparentność, jasna odpowiedzialność i jasne zasady - mówił Dworczyk w piątek rano.

W projekcie ustawy znalazł się m.in. centralny rejestr lotów typu HEAD, zakaz przelotów dla członków rodzin nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach, a także możliwość anulowania przez szefa KPRM "w uzasadnionych przypadkach" zamówień na lot marszałka Sejmu, marszałka Senatu, lub premiera. Możliwość ta nie dotyczy lotów prezydenta RP, za które odpowiada Kancelaria Prezydenta.

Wykaz osób, które mogą znajdować się na pokładzie

Dworczyk poinformował, że na pokładzie samolotu oprócz najważniejszych osób w państwie, będą mogli znajdować się również: członkowie oficjalnej delegacji, osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną, lub organizacyjną, dziennikarze, funkcjonariusze SOP, lub/i odpowiednicy najważniejszych osób w państwie zgłoszeni drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego ds. zagranicznych.

Według zapisów ustawy w lotach nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin najważniejszych osób w państwie, "chyba, że są członkami oficjalnej delegacji".

Do prac nad projektem zostali zaproszeni szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych lub ich przedstawiciele. Na konferencji prasowej szef KPRM przypomniał, że jedynie przedstawiciele klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej nie wzięli udziału w rozmowach.

Szef KPRM w środę był gościem "Wydarzeń i Opinii". Na antenie Polsat News, mówił przez brak odpowiednich przepisów "do tej pory było tak, że użytkownicy statków powietrznych w statusie HEAD mogli również latać do domu na weekendy". - W tej ustawie wprowadzimy ograniczenia takich możliwości - zapowiedział minister Dworczyk.

Loty marszałka Kuchcińskiego

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował też, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Prokuratora Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające ws. ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami Kuchcińskiego.

bas/ polsatnews.pl