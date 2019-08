Europejscy sędziowie wzywają do natychmiastowej publikacji list poparcia do KRS

Pismo Zarządu ENCJ datowane na 8 sierpnia zostało opublikowane na stronie Stowarzyszenia Sędziów Themis w czwartek. Europejska Sieć Rad Sądownictwa we wrześniu 2018 r. zawiesiła polską KRS w prawach członka organizacji.

Według Sieci, sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez sędziów, jednak - jak dodano w piśmie - uchybienie tej zasadzie nie oznacza, że "Rada staje się zależna od władzy wykonawczej".

"ENCJ otrzymało listy z wyłącznie z liczbą sędziów"

"W odniesieniu do polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, Zarząd ENCJ uznał, że wiele dodatkowych okoliczności wskazuje na brak jej niezależności od egzekutywy. Jedna z tych okoliczności jest związana z faktem, że w trakcie procesu wyboru sędziów-członków KRS listy sędziów, którzy udzielili im poparcia nie zostały podane do wiadomości publicznej, przez co nie była możliwa weryfikacja, czy listy te zawierały głównie nazwiska sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź też, czy tych samych 25 sędziów nie poparło każdego z kandydatów" - czytamy w piśmie przedstawicieli ENCJ.

Europejscy sędziowe wskazali, że do tej pory otrzymali jedynie listy zawierające tylko i wyłącznie liczbę sędziów, którzy poparli poszczególnych kandydatów.

Wskazano, że obowiązek opublikowania list poparcia został stwierdzony przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Zdaniem zarządu ENCJ wykonanie obowiązku wynikającego z powołanego wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy" - czytamy.

Pod pismem podpisał się prezes zarządu ENCJ Kees Sterk.

PO-KO: prezes UODO utrudnia wykonywanie wyroku sądu.

30 lipca minął 14-dniowy termin na udostępnienie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. Sąd ten w orzeczeniu z końca czerwca br. postanowił, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm.



Centrum Informacyjne Sejmu we wtorek rano podało, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS; Kancelaria Sejmu wstrzyma się z udostępnieniem list poparcia do czasu wydania przez UODO ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Według posłów PO-KO prezes UODO utrudnia wykonanie wyroku sądu. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła w tej sprawie posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Według posłanki PO-KO mogło dojść do naruszenia art. 184 konstytucji mówiący o kontroli działalności administracji publicznej przez NSA.

