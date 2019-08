Tłumy na szlakach, zamknięta droga w kierunku Morskiego Oka. Wzmożony ruch na Zakopiance

Ruch samochodowy w samym Zakopanem jest również bardzo duży. Z uwagi na budowę ronda, dotychczasowe skrzyżowanie Drogi do Olczy z Drogą na Bystre, ul Karłowicza i Drogą Oswalda Balzera w kierunku Morskiego Oka jest częściowo nieprzejezdne. Powoduje to duże korki we wschodniej części Zakopanego.

- Policja nie wpuszcza aut na odcinku od ronda na Wierchu Porońca w kierunku Morskiego Oka. Przejazd ma tylko komunikacja zbiorowa. Policjanci kierują ruchem na drodze w kierunku Morskiego Oka już od 6-stej rano – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Już o poranku były zapełnione parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie, skąd zaczyna się popularny szlak do Morskiego Oka. Kierowcy mogą zostawiać samochody na parkingach w Jurgowie lub Bukowinie Tatrzańskiej, skąd busami turyści są podwożeni na szlak do Morskiego Oka.

Pod niektórymi szczytami tworzą się kolejki

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) radzą turystom wybieranie mniej uczęszczanych tras, tak aby w spokoju móc podziwiać przyrodę. Mniejszy ruch turystyczny panuje na przykład w Dolinie Małej Łąki czy na szlaku z Doliny Olczyskiej na Kopieniec Wielki.

Ruch na popularnych szlakach jest tak duży, że pod niektórymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących do wejścia na górę. Tak jest przy łańcuchach pod kopułą szczytową Giewontu, w rejonie Orlej Perci oraz na szlaku na Rysy.

Po opadach deszczu szlaki są miejscami mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych zalega błoto. W Jaskini Mroźnej zalega woda i błoto, ale jest dostępna do zwiedzania. W rejonie Białego Żlebku na szlaku prowadzącym przez Świstową Czubę częściowo osunęła się ścieżka, dlatego należy zachować tam szczególną ostrożność – ostrzegają pracownicy TPN.

Wzmożony ruch na Zakopiance

W czwartek od rana na popularnej drodze pod Tatry czyli Zakopiance, panuje wzmożony ruch.

Podróż z Krakowa do Zakopanego trwa około 1,5 godziny. Korkują się też ulice w mieście pod Giewontem.

Trudne jest też poruszanie się samochodem po centrum miasta, gdzie trudno znaleźć miejsce parkingowe, dlatego lepiej jest poruszać się komunikacją miejską.

