Międzynarodowe Zawody Balonowe do soboty w Nałęczowie

- Przede wszystkim musimy znać aktualną sytuację meteorologiczną, wiedzieć, co się za chwilę wydarzy. Po starcie jesteśmy już tam, w przestrzeni, w rękach natury - opowiadał na antenie Polsat News Adam Gruszecki, dyrektor Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. 14. edycja Międzynarodowych Zawodów Balonowych - Nałęczów 2019 potrwa do 17 sierpnia.

Nałęczowskie zawody balonowe co roku przyciągają do miasta zawodników nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłosiło się szesnaście załóg balonowych z czterech krajów: Polski, Litwy, Słowacji oraz Węgier.

Reporterka Polsat News, Katarzyna Niećko, rozmawiała z organizatorami wydarzenia. Podkreślali oni, że "niezwykle ważne jest bezpieczeństwo zawodników". Lecąc balonem muszą uważać na linie wysokiego napięcia i drzewa. Potrzebny jest lekki wiatr, jednak zawodnicy nie mogą lecieć we mgle.

"Pogoda to priorytet"

Dyrektor Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu zaznaczył, że "przy planowaniu lotów priorytetem jest pogoda". - Przesuwanie startu o kilka minut jest rzeczą normalną - dodał.

14. edycję zawodów organizuje Aeroklub Lubelski. Zawody odbywają się w ramach jubileuszu 100 - lecia Aeroklubu Polskiego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Zmagania uczestników można oglądać do soboty, 17 sierpnia.

ac/msl/ Polsat News, dlapilota.pl