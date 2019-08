Krzysztof Bosak ma otwierać listę Konfederacji w wyborach do Sejmu. Priorytetem zbiórka podpisów

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość tworzą partie KORWiN i Ruch Narodowy oraz środowiska Grzegorza Brauna.

Bosak zaprezentował swoją kandydaturę podczas konferencji prasowej w środę w Kielcach.

- Wszystkie partie w okręgu świętokrzyskim starają się wystawić mocnych kandydatów. Postaram się być godnym rywalem dla liderów wszystkich innych list politycznych, dać dobrą propozycję dla ludzi mających poglądy takie, jak prezentuje Konfederacja - poglądy narodowe, konserwatywne, wolnościowe, tradycyjne, katolickie – podkreślił.

Zbiórka podpisów pod listami kandydatów - priorytetem

Jak zaznaczył Bosak, ponieważ całe województwo świętokrzyskie w wyborach do Sejmu jest jednym okręgiem wyborczym (nr 33), Konfederacja układając tu listę będzie brała pod uwagę reprezentantów całych jej struktur. Dodał, że trwają na ten temat uzgodnienia w centrali i w terenie, podobnie jak prace nad całościowym programem Konfederacji.

Bosak ocenił, że priorytetem dla komitetu wyborczego na najbliższe tygodnie – do 3 września, kiedy mija termin rejestracji list wyborczych - będzie zbiórka podpisów pod listami kandydatów.

- To wyzwanie o charakterze ogólnopolskim. Zostaliśmy postawieni przez władze naszego kraju w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ kalendarz wyborczy został skonstruowany w sposób niecodzienny. Pierwszy raz w III Rzeczpospolitej mamy najkrótszą zbiórkę podpisów, dodatkowo skróconą metodami administracyjnymi (…) Dopiero w poniedziałek mogliśmy formalnie zarejestrować komitet wyborczy i rozpocząć zbiórkę podpisów, na którą mamy zaledwie trzy tygodnie. To jest ponad dwa razy mniej, niż trwała zbiórka mniejszej liczby podpisów do Parlamentu Europejskiego – podkreślił.

- Według naszych kalkulacji Konfederacja jest jedynym komitetem wyborczym, niezależnym od partii parlamentarnych (…) który w ogóle ma szansę się zarejestrować (…) – dodał Bosak.

Bosak zapowiada, że jeśli zostanie wybrany, będzie "szeroko obecny" w Kielcach

Jak mówił po 3 września ruszy merytoryczna kampania i wtedy liczy m.in. na otwarte debaty z rywalami politycznymi. Bosak ocenił, że pod względem ogólnopolskiej geografii wyborczej Kielce są ważnym punktem na mapie - drugim największym okręgiem wyborczym w kraju po Warszawie.

Bosak, który pochodzi z Zielonej Góry, a mieszka w Warszawie podkreślił, że jeśli zostanie wybrany "posłem z Kielc" będzie tu "szeroko obecny".

- Inne partie także wystawiają kandydatów niekoniecznie związanych z Kielcami. To, co jest decydujące dla kandydata by był sensownym kandydatem z punktu widzenia mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego, jest jego skuteczność polityczna po wejściu do Sejmu. Moje doświadczenie polityczne (…) szeroki wachlarz znajomości, które mam wśród polityków wszystkich formacji gwarantuje to, że jeżeli wejdziemy do Sejmu, będę zabiegał o lokalne interesy w sposób naprawdę skuteczny – podkreślił.

Bosak (ur. 1982) w klasie maturalnej dołączył do Młodzieży Wszechpolskiej, której później został prezesem. W latach 2004-2005 pracował w Parlamencie Europejskim. W 2005 r. startując z listy Ligi Polskich Rodzin w okręgu zielonogórskim, w wieku 23 lat został najmłodszym posłem na Sejm V kadencji.

Od 2011 r. przez dwa lata był wiceszefem zespołu ekspertów Fundacji Republikańskiej. Był także członkiem redakcji "Rzeczy Wspólnych" i "Nowej Konfederacji". W latach 2011-2016 działał w zarządzie stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Ruchu Narodowego.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Bosak otwierał listę Konfederacji KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy w Warszawie. Uzyskał niemal 40 tys. głosów.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

dc/ PAP