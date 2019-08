Dostała napiwek w postaci... nowego samochodu

Na początku sierpnia, David i Sheila Harrison, stali klienci Abuelo's Mexican Restaurant, po zakończonym posiłku poprosili menadżera sali, by zawołał do stolika ich ulubioną kelnerkę - Marię Elenę Barragan.

"Myślałam, że mam kłopoty"

- Przestraszyłam się, bo myślałam, że mam kłopoty. Dostawili krzesło do stolika i prosili, żebym usiadła - powiedziała Barragan "Arkansas Democrat Gazette".

- Powiedzieli, jak bardzo mnie cenią i kochają i wręczyli mi torbę prezentową - dodała kelnerka. W środku były kluczyki do samochodu i dokumenty wozu - Buicka Encore z 2019 r.

Barragan zaprotestowała, tłumacząc, że nie może przyjąć tak drogiego prezentu, jednak małżeństwo uspokoiło ją. David Harrison zapewnił, że "taka była wola Boga".

- Nie przyjęłam tego jako napiwku. Przyjęłam to jako dar od Boga - zapewniła kobieta.

A waitress at Abuelo's Mexican Restaurant in Rogers credits divine intervention after two regulars gave her a brand new car as a tip.https://t.co/CXGPLD9knM pic.twitter.com/qH2WYpMahZ