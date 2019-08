Morawiecki: w połowie września ogólnopolska burza mózgów dot. wody i jej dostępności

- Zapraszam wszystkich obywateli do ogólnonarodowej burzy mózgów, której tematem będzie woda i jej dostępność. Liczę, że pojawi się rzeka pomysłów, z których korzystać będziemy nie tylko my, ale też nasze dzieci i wnuki - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki do uczestników debaty "GovTech - Aktywuj Pomysły!".

- Chcę państwa zachęcić i zaprosić do wielkiej ogólnopolskiej burzy mózgów, która odbędzie się w połowie września i, która będzie dotyczyć niesamowicie ważnego problemu - problemu, o którym ostatnio bardzo często dyskutujemy w Polsce, w Europie i na świecie. Tym problemem jest woda, brak wody, dostępność wody; woda jako to podstawowe źródło życia, źródło potrzebne do działań gospodarczych i wszelkich innych (...), woda, która staje się tematem numer jeden - powiedział szef rządu podczas debaty z cyklu "GovTech - Aktywuj pomysły!".

"Chcę zainspirować do wielkiej burzy mózgów"

- Chcę poprosić i zainspirować do tej wielkiej, ogólnopolskiej burzy mózgów wszystkich, którzy mają tutaj coś do powiedzenia - dodał.

Morawiecki wyraził nadzieję, że z tej wielkiej "burzy mózgów" urodzą się pomysły, które będziemy mogli wdrażać nie tylko w Polsce, ale "będziemy mogli być liderem ogólnoeuropejskim".

- Liczę na to, że ta nomen omen rzeka pomysłów pojawi się i będziemy mogli z niej korzystać nie tylko my, ale też przyszłe pokolenia - nasze dzieci, wnuki i prawnuki - podkreślił.

Premier wyraził przekonanie, że w najbliższych "miesiącach, latach musimy bardzo intensywnie przebudować nasze programy, a w ślad za tym całą naszą infrastrukturę w zakresie irygacji, melioracji, małej retencji, dużej retencji".

- To wprowadzi nas w tę nową przestrzeń, gdzie woda jako dobro rzadkie będzie tą naszą przewagą konkurencyjną i będziemy mogli dalej korzystać z dobrodziejstw wody - powiedział Morawiecki.

Wystarczy wypełnić aniektę

Do udziału w ogólnopolskiej burzy mózgów w ramach GovTech Polska może zgłosić się każdy obywatel. Wystarczy wypełnić ankietę dostępną na https://govtech.gov.pl/obywatel/. Spośród nadesłanych aplikacji organizatorzy wybiorą kilkuset kandydatów, którzy otrzymają zaproszenie na warsztaty.

Do udziału zaproszeni są innowatorzy, ekolodzy, programiści, inżynierowie i projektanci, architekci krajobrazu i wykonawcy - wszyscy, którzy chcą tworzyć wartościowe rozwiązania społecznych problemów.

