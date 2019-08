Dulkiewicz zawiadomiła policję ws. słów Gwiazdy o "moralnym prawie występowania z groźbami"

Przed kilkoma dniami, w wywiadzie dla Radia Wnet Gwiazda zarzucał aktualnym władzom Gdańska, że "odwołują się do tradycji nazistów".

Poproszony w dalszej części rozmowy o komentarz do gróźb kierowanych pod adresem prezydent Gdańska Gwiazda powiedział: - Jeżeli prokuratura, czy policja prowadzi jakieś dochodzenie to znaczy, że ma jakieś powody. Natomiast wydaję mi się, że przy takim zachowaniu (prezydent Gdańska - red.) nie należy się dziwić, że takie groźby wystąpiły. Przecież ludziom się wątroba przewraca, jak słuchają i patrzą na to, co się dzieje.

Gwiazda o "filohitlerowcach"

Gwiazda podkreślił, że "jest mnóstwo ludzi, którzy w tej chwili przeżywają traumę, bo na tych »filohitlerowców« oddali głos". - Oni mają, uważam, moralne prawo wystąpić z groźbami, bo zostali przy wyborach najwyraźniej oszukani – zaznaczył.

Jak poinformował asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Gdańsku, policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego gdańskiej komendy, przyjęli w sobotę od prezydent Gdańska zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego opozycjonistę.

- Zebrany materiał dowodowy został przesłany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz z prośbą o oceną i zajęcie stanowiska – powiedział Chrzanowski dodając, że od opinii prokuratury będą zależały dalsze działania policji w tej sprawie.

O zgłoszeniu złożonym przez Dulkiewicz poinformowało we wtorek Radio Zet. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez tą stację, w zawiadomieniu prezydent Gdańska wskazała, że Gwiazda w swoich wypowiedziach publicznie pochwalał przestępstwo.

Groźby wobec Aleksandry Dulkiewicz

Osiem spraw związanych z kierowaniem gróźb i zniewag pod adresem prezydent Gdańska prowadzonych jest przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego gdańskiej KMP w formie dochodzeń nadzorowanych przez prokuratorów.

Do zdarzeń, których dotyczą postępowania, dochodziło pomiędzy styczniem a czerwcem br. Groźby i zniewagi kierowano do Dulkiewicz listownie, mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W dwóch przypadkach policjanci zebrali już dowody, które pozwoliły postawić zarzuty dwóm mężczyznom. Wobec jednego z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, drugi z zatrzymanych odbywa już karę pozbawienia wolności na terenie jednego z zakładów karnych.

Za kierowanie gróźb może grozić do pięciu lat więzienia. Do pierwszego incydentu związanego z grożeniem Aleksandrze Dulkiewicz, wówczas jeszcze pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska, doszło pod koniec stycznia.

Biały proszek w kopercie

Do gdańskiego magistratu przyszedł list zawierający groźby kierowane do niej i członka jej rodziny, w kopercie był też biały proszek. Urząd został na kilka godzin zamknięty. Na miejsce przybyły służby, w tym policja i Sanepid. Analiza białego proszku wykazała, że była to mąka. Nad tą sprawą policjanci nadal pracują. Od czasu tego zdarzenia Dulkiewicz towarzyszą ochroniarze.

13 stycznia wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Pawła Adamowicza.

Po napaści mężczyzna krzyczał: "Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz". Napastnik został zatrzymany, postawiono mu zarzut zabójstwa.

Paweł Adamowicz trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł.

