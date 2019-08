Kard. Grocholewski: malowanie Matki Bożej w narządach płciowych to zwykła pogarda

- Malowanie Matki Bożej w narządach płciowych kobiety to nie jest krytyka, to zwykła pogarda - ocenił w rozmowie z Polsat News kard. Zenon Grocholewski, były długoletni współpracownik Jana Pawła II, który wyrazili poparcie dla metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Hierarcha jest krytykowany przez niektóre środowiska, w tym związane z ruchem LGBT, po słowach o "tęczowej zarazie".

- To najświętsze rzeczy, które są przedmiotem naszej wiary, naszej miłości. Trudno nie być oburzonym. Cieszę się, że arcybiskup miał odwagę wyraźnie o tym powiedzieć. Zrobił to bardzo inteligentnie, osadził to w kręgach filozoficzno-społecznych - mówił kard. Grocholewski.

Jak wskazał, działania środowisk LGBT to "nie krytyka, a tylko obrażanie". - To nie argument ani za ich ideologią, za racjami, za tym o co walczą, ani nie jest to argument przeciwko Kościołowi i jego racjom. To zwykła pogarda. To coś takiego, co człowieka inteligentnego w jakiś sposób upadla - podkreślił.

Wsparcie KEP, biskupów i wiernych

W sobotę przed budynkiem krakowskiej kurii, pod Oknem Papieskim odbył się wiec poparcia, dla arcybiskupa po jego słowach o "tęczowej zarazie". Zgromadzeni odmawiali modlitwy w intencji hierarchy. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu brało udział ok. 5 tys. osób.

Wsparcie dla abp. Jędraszewskiego przyszło także ze strony Konferencji Episkopatu Polski. - Szanujemy wszystkich, także osoby ze środowisk tzw. mniejszości seksualnych, ale jednocześnie nie może to prowadzić do akceptacji tej ideologii - mówił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Metropolita krakowskiego nie poprzestał na wypowiedzi z 1 sierpnia. Przemawiając do wiernych na Jasnej Górze opisywał co według kościoła kryje się za ideologią gender i LGBT. - Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce zatruwając serca i umysły Polaków - mówił abp. Jędraszewski.

W niedzielę krakowska kuria poinformowała, że prymas Czech kard. Dominik Duka i kard. Zenon Grocholewski wyrazili dla niego poparcie.

"Trzeba walczyć o wartości moralne"

- Wszyscy przybyli tu z tym samym przekonaniem: trzeba walczyć o wartości moralne - mówił na Jasnej Górze kard. Stanisław Dziwisz.

1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej w krakowskiej bazylice Mariackiej podkreślił, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. - Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział.

Słowa abp. Jędraszewskiego komentowano w przestrzeni publicznej. Odniósł się do nich m.in. prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział w w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News, nie ma żadnych wątpliwości, że metropolita "ma ogromny szacunek do człowieka". Według niego hierarcha mówił w czwartek "o pewnym ideologicznym starciu". - I rzeczywiście ze swojego punktu widzenia - filozofa opowiedział się w tym ideologicznym sporze w sposób zdecydowany - powiedział Duda. Powtórzył, że w słowach arcybiskupa chodziło o "o ideologię, a nie o ludzi".

Duchownego krytykują środowiska lewicowo-liberalne i LGBT. Lider Wiosny Robert Biedroń w związku z atakami na uczestników I Marszu Równości w Białymstoku napisał list do papieża Franciszka, w którym przekazał "wyrazy głębokiego zaniepokojenia faktem, że przedstawiciele Kościoła Katolickiego w Polsce gloryfikują stosowanie przemocy". Nawiązał w nim także do słów abp. Jędraszewskiego.

Milczący protest środowisk LBGT

W ostatnich dniach przed krakowską kurię przychodziła grupa osób, która w milczącym proteście sprzeciwiała się słowom arcybiskupa - stali w milczeniu, trzymając kartki z napisami m.in. "nie jestem zarazą" czy "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez abp. Jędraszewskiego.

W czwartek abp Jędraszewski w Radiu Maryja wyjaśnił, że mówił w homilii o ideologii LGBT, a nie o ludziach. - Kościół nie potępia ludzi - Kościół potępia zło. Nie wzywałem w homilii ani do walki, ani do nienawiści - powiedział.

