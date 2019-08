Tomczyk ogłosił "konkurs" na antenie Polsat News. Chodzi o willę wynajmowaną przez Karczewskiego

- Ja mogę ogłosić konkurs, jeśli ktoś jest w stanie dzisiaj, w centrum Warszawy, znaleźć 200-metrową willę, którą można wynająć za cztery tysiące złotych, to chciałbym żeby zgłosił się do mnie albo do Telewizji Polsat - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" Cezary Tomczyk (PO). Odniósł się w ten sposób do informacji o willi wynajmowanej przez marszałka Senatu od KPRM.