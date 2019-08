Lewica przedstawiła kandydatów do Senatu i propozycję dla Schetyny

Lewica ma stu potencjalnych kandydatek i kandydatów do wyborów do Senatu – poinformowali w poniedziałek liderzy komitetu. Są wśród nich Wanda Nowicka, Jerzy Jaskiernia, Jerzy Wenderlich i szef PPS Wojciech Konieczny.

Lider Razem Adrian Zandberg zaznaczył na konferencji prasowej, że Lewica wystawia swoich kandydatów do Senatu, ale jest gotowa ustąpić w niektórych okręgach, jeśli dojdzie do porozumienia z innymi komitetami opozycyjnymi.

Przede wszystkim, jak dodał, Lewica oczekuje odzewu w tej sprawie od Grzegorza Schetyny. - Najważniejsze przesłanie jest takie – my chcemy porozumienia, chcemy się dogadać, nie jesteśmy aroganccy, nie będziemy niczego narzucali – dodał lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

Kandydaci Lewicy

Wymienił zarazem osoby, które mogą stać się kandydatami Lewicy do Senatu. To mec. Gabriela Morawska-Stanecka z Katowic, Jerzy Wenderlich w Włocławka, Wanda Nowicka z Warszawy, szef UP Waldemar Witkowski z Poznania oraz Małgorzata Niewiadomska-Cudak z Łodzi.

Są to także Marian Szamatowicz na Podlasiu, Sławomir Gromadzki i Seweryn Prokopiuk, Anna Mackiewicz w Bydgoszczy (była wiceprezydent tego miasta), Jerzy Jaskiernia z woj. świętokrzyskiego i przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny z Częstochowy.

Z Wałbrzycha mógłby startować wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski, z woj. zachodniopomorskiego prof. Czesława Christowa, z Nowego Sącza były wiceminister kultury Rafał Skąpski, a z Bielska-Białej Roman Nehrebecki.

Biedroń zaapelował o dialog

Według Roberta Biedronia, który zapowiedział przedstawienie w najbliższą niedzielę 41 jedynek do Sejmu, sondaże "pokazują zapotrzebowanie na normalną nowoczesną europejską Polskę".

Biedroń zaapelował o "dialog na całej opozycji i próbę pojednania się w tej sprawie".

WIDEO - Aukcja Pride of Poland zakończona. Najlepszy wynik od czterech lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP