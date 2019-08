Tragiczny pożar w Pensylwanii. Zginęło pięcioro dzieci

Pięcioro dzieci w wieku od 8 miesięcy do 7 lat zginęło w niedzielę czasu lokalnego w pożarze centrum opieki przedszkolnej w mieście Erie w Pensylwanii - poinformowały miejscowe władze. Szef straży pożarnej powiedział, że w budynku było w sumie siedem osób.

Przedstawiciel policji w Erie sprecyzował, że ofiary zginęły w pożarze, który został zgłoszony o godz. 1.15 w nocy z soboty na niedzielę czasu lokalnego.



Strażacy zdołali wyciągnąć wszystkich z płonącego budynku. Pierwsi ratownicy przeprowadzili resuscytację, próbując przywrócić ofiarom funkcje życiowe - podaje portal Erie News Now.

Jeden z sąsiadów powiedział, że ośrodek mógł działać również jako nocne centrum opieki.

BREAKING: Police say a fire at a #Pennsylvania day care center has killed 5 #children https://t.co/rfX9IwDpud pic.twitter.com/L0MkW3K2wY — WTKR News 3 (@WTKR3) 11 sierpnia 2019



Główny inspektor przeciwpożarowy John Widomski powiedział gazecie "The Erie Times-News", że kobieta, która mieszka w centrum, została przewieziona do centrum medycznego UPMC Mercy w Pittsburghu.



Szef straży pożarnej Guy Santone przekazał, że on sam również został ranny w pożarze.

WIDEO - Szukali ciała zaginionej w watykańskich grobowcach. Odnaleźli tysiące ludzkich kości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP