Znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców

Pracownicy jednej z firm prowadzących prace ziemne w okolicach dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej natrafiła na wystający z ziemi przedmiot. Jak się okazało, była to bomba lotnicza z okresu drugiej wojny światowej.

- Powiadomiliśmy saperów, którzy wagę tej bomby szacują na około 100 kg. Ze względu na tę wagę i prawdopodobnie dużą siłę rażenia podjęliśmy decyzję o ewakuacji ludzi w promieniu 500 metrów na czas wydobywania tego niewybuchu - powiedział asp. Damian Szwagierek z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Ewakuowano między innymi pracowników z urzędu pocztowego, który znajduje się przy dworcu kolejowym, pobliskiej przychodni zdrowia, targowiska "Manhattan" i domu handlowego.

Bomba zostanie zdetonowana na poligonie

Na miejsce znalezienia niewybuchu przyjechali saperzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Jest to 100-kilogramowa bomba FAB 100 produkcji radzieckiej, burząca o promieniu śmiertelnego rażenia do 1000 metrów. Jednak ewakuowaliśmy ludzi w promieniu do 500 metrów, ze względu na to, że leżała w miarę głębokim wykopie. Bomba została wyjęta i zabezpieczona" - zapewnił dowódca patrolu rozminowania st. chor. sztab. Robert Krasowski z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Znaleziona bomba zostanie zdetonowana na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie.

dc/ PAP