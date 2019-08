Udany początek walki o igrzyska. Siatkarze gładko pokonali pierwszego rywala

Zgodnie z przewidywaniami w swoim pierwszym meczu interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego siatkarzy do igrzysk Polacy bez problemu pokonali 3:0 Tunezję. Spotkanie trwało tylko 81 minut, a na boisku pojawiła cała "14" biało-czerwonych.

Poland 🇵🇱 starts well in #FIVBOQT.

In front of their fans in Gdansk, they beat Tunisia 🇹🇳 in straight sets (25-15, 25-19, 25-19).



Final stats:

