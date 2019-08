Pół wieku temu powstało jedno z najsłynniejszych zdjęć w historii muzyki

Jak podała w czwartek agencja Associated Press, w 50. rocznicę wykonania fotografii setki brytyjskich fanów The Beatles przed południem zjawiło się w okolicach przejścia, a część z nich przybyła przebrana za członków grupy. "Widzowie robili zdjęcia telefonami komórkowymi osoby przebrane za Beatlesów, które naśladując zdjęcie z okładki płyty przechodziły na druga stronę Abbey Road" - napisało AP.



"Fotografia Johna Lennona, Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra przechodzących przez przejście dla pieszych na Abbey Road zostało zrobiona niedaleko studia nagrań wytwórni EMI, gdzie w 1969 r. muzycy nagrywali nowy album" - przypomniała agencja Reutera.

To celebrate the 50th anniversary of ‘Abbey Road’, and the announcement of the newly remixed album, we have developed a limited-edition range of products in collaboration with @TheBeatles.



Exclusive to the Abbey Road Shop - discover now: https://t.co/ihAZamCdwA #AbbeyRoad pic.twitter.com/Eb5vtrIp09 — Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) 8 sierpnia 2019



Jak podaje Reuters, przyjaciel Johna Lennona i Yoko Ono - szkocki fotograf Iain Macmillan, stojąc na drabinie, 8 sierpnia 1969 r. o godz. 11.35 zrobił sześć zdjęć członków grupy przechodzących przez przejście. W tym czasie policja chwilowo wstrzymała ruch uliczny. Piąte z nich posłużyło jako okładka płyty - jedenastego albumu studyjnego The Beatles - który trafił do sprzedaży 26 września 1969 r.

@thebeatles fans gathered in their thousands today at @AbbeyRoad Studio’s for the 50th anniversary of the band making one of the most iconic album covers of all time for their 11th and final studio album #AbbeyRoad pic.twitter.com/66T3wKjPKr — Universal Music UK (@UMusicuk) 8 sierpnia 2019



Ostatecznego wyboru spośród sześciu zdjęć dokonał Paul McCartney, który był też pomysłodawcą okładki.



Album "Abbey Road" został wybrany w 2009 r. najlepszym albumem brytyjskiej grupy przez czytelników magazynu "The Rolling Stone" w 2009. Jako jedyny w historii dyskografii The Beatles nie zawiera na okładce ani nazwy zespołu, ani tytułu.

