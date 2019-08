Litwa: pierwszoklasiści otrzymają podręcznik do polskiego sprowadzony z Polski

Rząd Litwy na zakup podręczników z Polski i ich adaptację przeznaczył 100 tys. euro.

- To przełomowa decyzja władz oświatowych Litwy - ocenił w czwartek przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski. Jego zdaniem - nauka z polskich podręczników i korzystanie z ćwiczeniówek podniesie poziom nauczania języka ojczystego w polskich szkołach na Litwie.

W następnych latach zaadaptowane będą podręczniki dla kolejnych klas

Dotychczas władze Litwy nie wyrażały na to zgody. Podręczniki do nauki języka polskiego i literatury przygotowywali poloniści pracujący w szkołach polskich na Litwie we współpracy z naukowcami z Litwy i Polski. Jednakże ze względu na duże koszty opracowania i wydania podręczników o niewielkim nakładzie ostatni raz podręcznik do nauki języka polskiego na Litwie ukazał się ponad 10 lat temu.

W następnych latach mają być zaadaptowane polskie podręczniki do języka polskiego dla klasy drugiej i trzeciej.

Społeczność polska oczekuje przywrócenia matury z języka polskiego

- Pozwolenie na sprowadzanie podręczników z Polski na Litwę to tylko jedno z działań w celu rozstrzygania problemów oświaty polskiej - powiedział Kwiatkowski. Przypomniał, że społeczność polska na Litwie oczekuje też przywrócenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie.

W 1998 roku egzaminu maturalny z polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju.

Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania; uczy się w nich 11,5 tys. uczniów.

