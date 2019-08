Julka urodziła się z zespołem Downa i wadą serca. By zrobić pierwszy krok, potrzebuje rehabilitacji

- Julka urodziła się z zespołem Downa, ma też obniżone napięcie mięśniowe i wadę serca. Jest pod stałą opieką kardiologa i rehabilitantów. W chwili obecnej bardzo ważna jest dla niej rehabilitacja - mówiła w programie "Nowy Dzień" w Polsat News Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat. Julka cały czas potrzebuje pomocy, by zrobić pierwszy krok w swoim życiu.

- Chcielibyśmy zrobić wszystko, by Julka sobie poradziła - mówi pani Aneta Ryszawa, mama 20-miesięcznej dziewczynki.

Jak tłumaczy pani Aneta, Julka wymaga zarówno rehabilitacji ruchowej, jaki rehabilitacji logopedycznej. - To wszystko wiążę się z kosztami - tłumaczy pani Aneta.

Przeprowadzenie pełnej rehabilitacji do końca roku było możliwe dzięki Fundacji Polsat. - Julka po każdym turnusie wraca z czymś nowym. Zaczęła bardziej się poruszać, zaczęła też przemieszczać się siedząc. Dla nas to duży krok do przodu - dodaje mama dziewczynki.

- Teraz czekamy, by stanęła na nogi i zrobiła ten pierwszy krok - zapewnia Tomasz Ryszawa, tata Julki. Marzeniem rodziców, jest to, by dziewczynka w przyszłości stała się całkowicie samodzielna.

Julkę można wspierać wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 7531. Zachęcamy do zapoznania się z historią Julii na stronie Fundacji Polsat.

bas/luq/ Polsat News, Fundacja Polsat