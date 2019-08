Hiszpania: pięciu Francuzów podejrzewanych o gwałt na Norweżce

Pięciu francuskich turystów w wieku 18-19 lat, zostało aresztowanych pod zarzutem gwałtu na 20-letniej Norweżce. Do zdarzenia miało dojść w kurorcie Benidorm na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii - poinformowała w czwartek hiszpańska policja.

Dwie 20-letnie Norweżki zeznały, że za pośrednictwem mediów społecznościowych poznały mężczyzn z Francji.

Następnie spotkały się z nimi w mieszkaniu mężczyzn. Jedna z kobiet opuściła lokal. Druga z nich miała zostać zgwałcona przez turystów. Policja bada rolę każdego z podejrzewanych.

Zaostrzenie kar

Sprawa przypomina zdarzenie z lipca 2016 roku. Pięciu mężczyzn, podczas fiesty ku czci św. Fermina, organizowanej co roku w Pampelunie, sprowadziło 18-latkę do budynku mieszkalnego, gdzie uprawiali z nią seks bez zabezpieczenia. Całe zajście sfilmowali telefonem komórkowym, a nagranie przesłali do aplikacji WhatsApp na grupowy czat o nazwie "La Manada" (hiszp. "Wataha").

Sprawcy zostali skazani na 9 lat więzienia za wykorzystanie seksualne nastolatki, jednak odwołali się od wyroku. Sąd zdecydował, że na proces apelacyjny mogą czekać na wolności.

Od kwietnia 2018 roku na ulicach hiszpańskich miast odbywały się wielotysięczne manifestacje. Uczestnicy protestów domagali się surowszych kar dla oskarżonych oraz wyrażali oburzenie faktem, że na proces apelacyjny mogą czekać na wolności.

Rządzący Hiszpanią od czerwca ubiegłego roku socjalistyczny rząd zapowiedział w lipcu reformę kodeksu karnego i wprowadzenie do niego pojęcia wyraźnie wyrażonej zgody na stosunek seksualny. To rozwiązanie miałoby zbliżyć Hiszpanię do modelu szwedzkiego, w którym każdy akt seksualny bez wyraźnie wyrażonej zgody uznawany jest za gwałt.

maw/luq/ nytimes.com, usnews.com, PAP