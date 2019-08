Dominikanin, który apelował o dymisję abp. Jędraszewskiego, ukarany. Spędzi trzy tygodnie w ciszy

O. Gużyński w zeszłym tygodniu ogłosił "katolicki maraton pisania listów" do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wzywających hierarchę, by podał się do dymisji po swoich słowach o "tęczowej zarazie".



W wydanym w czwartek oświadczeniu prowincjała dominikanów czytamy: "W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę. Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych. Proszę o uszanowanie tego czasu ciszy, który ma być wypełniony modlitwą".

Apel do wiernych



Prowincjał oświadczył, że ostatnie wypowiedzi ojca Pawła "były jego osobistą inicjatywą". Dodał, że jako dominikanie we wszystkich naszych działaniach "chcemy pozostać wierni dwóm zasadom jednocześnie: bronić potrzebujących oraz czynić to w jedności z Kościołem".



Parę dni temu o. Paweł Gużyński zaapelował do wiernych o wysyłanie listów do abp. Jędraszewskiego "z wyrazem oczekiwania, że honorowo poda się do dymisji". Zaznaczył też, że "jeżeli zrobimy to wspólnie, konsekwentnie i z zachowaniem należytego szacunku dla urzędu biskupa, będzie to miało przynajmniej siłę wyrazu naszej przyzwoitości" - tłumaczył o. Gużyński.



Podczas kazania, wygłoszonego 1 sierpnia w bazylice Mariackiej w Krakowie w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego abp Jędraszewski podkreślił, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. - Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział.



W czwartek abp Marek Jędraszewski w Radiu Maryja powiedział, że mówił w homilii o ideologii LGBT, a nie o ludziach. - Kościół nie potępia ludzi - Kościół potępia zło. Nie wzywałem w homilii ani do walki, ani do nienawiści - powiedział.



Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez abp. Jędraszewskiego - poinformował w czwartek Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Złożył je Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

