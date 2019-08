W czwartek sekcja zwłok Brunona Kwietnia. Śledczy badają okoliczności jego śmierci

W czwartek rano ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok skazanego za przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm Brunona Kwietnia - powiedziała prok. Justyna Pilarczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Dodała, że śledczy prowadzą czynności ws. śmierci mężczyzny, do której doszło w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.