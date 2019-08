Orzeł z drzew może trafić do księgi rekordów Guinessa

Leśnicy zasadzili drzewa na terenach dotkniętych nawałnicą, która przewróciła rosnący tam bór. Przedsięwzięcie nawiązywało również do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W akcję odnowienia lasu zaangażowali się leśnicy, uczniowie, harcerze, samorządowcy i okoliczni mieszkańcy.

"Leśny orzeł" powstał na terenie o powierzchni 11 ha w zgodzie z zasadami sztuki leśnej. Sadzonki dobrano tak, aby dobrze czuły się w warunkach siedliskowych wytypowanego miejsca. Sylwetkę "orła" wypełnia brzoza w otoczeniu sosny. Drzew jest w sumie ok. 100 tys.

Jak poinformowało Nadleśnictwo Lipusz, właśnie rozpoczęły się procedury, które mają zakwalifikować "leśnego orła" do rekordu Guinnessa w kategorii największy wzór z drzew. W tym celu w piątek 2 sierpnia, na terenie leśnictwa Kłodno wykonano specjalny pomiar geodezyjny z dokładnością do 0,5 m2.

Po przeprowadzeniu pomiarów Nadleśnictwo Lipusz zostało zakwalifikowane do dalszego etapu. Jednak na wpisanie "leśnego orła" do księgi rekordów Guinnessa trzeba będzie trochę poczekać. Najprawdopodobniej będzie się to mogło wydarzyć, gdy drzewa zasadzone w patriotyczny wzór trochę podrosną.

WIDEO - Nagranie z momentu wypadku belgijskiego kolarza. "Przez chwilę był z nim kontakt" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/hlk/ polsatnews.pl