Awaria w gorzelni w Rąbczynie. Ewakuowano pracowników zakładu

W gorzelni w Rąbczynie w Wielkopolsce doszło do rozszczelnienia zbiornika najprawdopodobniej z kwasem azotowym. Wszyscy pracownicy zakładu zostali ewakuowani, straż wyznaczyła w okolicy tzw. strefę niebezpieczną.

Jak tłumaczył oficer prasowy PSP w Wągrowcu st. sekc. Piotr Kaczmarek, do zdarzenia doszło w środę około godz. 13. w gorzelni w Rąbczynie w Wielkopolsce.

- W zakładzie doszło do rozszczelnienia zbiornika o pojemności 1 tys. litrów najprawdopodobniej kwasu azotowego. Na miejscu działa straż pożarna, czekamy także na specjalistyczną grupę chemiczną z Poznania, która dokładnie określi, co to za substancja - podkreślił Kaczmarek.

Jak dodał, z powodu zdarzenia została wyznaczona tzw. strefa niebezpieczna - zamknięte zostały dojazdy do miejscowości.

- Z powodu awarii wszyscy pracownicy zostali ewakuowani, a cały zakład został wyłączony z produkcji. Nie mamy żadnych informacji o osobach poszkodowanych - powiedział Kaczmarek.

Dodał, że sytuacja jest już opanowana, trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

Jak podają lokalne media, nad gorzelnią nadal unosi się żółto-pomarańczowa chmura.

pgo/ PAP