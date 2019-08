Zderzenie dwóch autokarów na Dolnym Śląsku. 14 osób poszkodowanych

14 osób zostało przewiezionych do szpitali po zderzeniu dwóch autokarów pracowniczych koło miejscowości Chwalibożyce w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku. Na miejscu zdarzenia jest siedem karetek pogotowia.

Jak powiedział rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Oławie Krzysztof Gielsa, koło Chwalibożyc zderzyły się dwa autokary, które przewoziły pracowników fabryki Electrolux. - Autokary jechały za sobą, w pewnym momencie jeden najechał na drugi - powiedział Gielsa.

W dwóch autokarach było w sumie 70 osób. Do szpitali przewieziono 14 osób. Pozostali pasażerowi są opatrywani na miejscu. - To osoby, które odniosły niegroźnie obrażenia, to przede wszystkim otarcia i stłuczenia - powiedział Gielsa.

Na miejscu wypadku jest siedem karetek pogotowia, cztery zastępy straży pożarnej i policja. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna

WIDEO - Pościg za motocyklistą koło Zgorzelca. W plecaku miał prawie 9 tys. porcji metamfetaminy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP