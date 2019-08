"Uderzył w kant betonu", "przez chwilę był z nim kontakt". Świadek i lekarz o wypadku Lambrechta

- To była potężna siła. Urwana śledziona, strzaskana wątroba. Mimo że krew była przygotowana, nic już nie pomogło - powiedział lekarz kolarskiego Tour de Pologne Ryszard Wiśniewski o śmiertelnym wypadku Bjorga Lambrechta na trasie wyścigu. 22-letni Belg uderzył w betonowy przepust przy drodze. Moment wypadku zarejestrował jeden z kibiców.

- Bezpośrednio po wypadku był przez chwilę kontakt z nim. Mówił: "niedobrze, niedobrze, niedobrze". W pierwszej chwili nie spodziewaliśmy się aż tak poważnych obrażeń, ale poziom cukru we krwi był zastanawiająco niski. W karetce stracił przytomność - powiedział doktor Ryszard Wiśniewski.

Zwrócił uwagę na fakt, że gdy kolarz się przewraca, występuje automatyczny odruch wyciągnięcia rąk i asekurowania się przed skutkami upadku, a wszystko wskazuje na to, że Lambrecht tak nie postąpił.



- To była potężna siła. Urwana śledziona, strzaskana wątroba. Mimo że krew była przygotowana, nic już nie pomogło. To był drobny kolarz, niziutki, nie miał poduszki ochronnej w postaci tkanki tłuszczowej - dodał dr Wiśniewski.

Moment wypadku zarejestrował jedne z kibiców. Widać na nim jak młody kolarz wypada z peletonu i wjeżdża do rowu. - Przeleciał przez kierownicę i uderzył w kant betonu. Chciałem pomóc, krew mu poszła z nosa i uszu - powiedział Polsat News jeden ze świadków wypadku.

Kolarze uczcili pamięć zmarłego



22-letni Lambrecht zmarł w poniedziałek późnym popołudniem w szpitalu w Rybniku w wyniku poważnych obrażeń klatki piersiowej i jamy brzusznej.



Na wtorkowym, skróconym do 133 km etapie z Jaworzna do Kocierza kolarze się nie ścigali. Nie będzie liczony do klasyfikacji generalnej.

Powoli jadący peleton zatrzymał na 48. kilometrze, feralnym, na którym w poniedziałek doszło do wypadku Lambrechta. Na mecie, podobnie jak na starcie, Jego pamięć została uczczona minutą ciszy.

Przy mecie stali członkowie sztabu belgijskiej drużyny. Wiele osób miało łzy w oczach.

Pierwszy śmiertelny wypadek od 1993 roku



Do wypadku doszło w pierwszej części poniedziałkowego etapu w okolicach Żor. 22-letni Belg uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku. Zmarł na stole operacyjnym.

Był to pierwszy śmiertelny wypadek kolarza w Tour de Pologne, odkąd w 1993 roku dyrektorem wyścigu został Czesław Lang.

WIDEO - Dawid "Cygan" Kostecki popełnił samobójstwo. Pięściarz miał 38 lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ Polsat News, PAP