Oferowali fikcyjny wynajem apartamentów nad morzem. Oszukali ponad 50 osób

Dwaj mężczyźni z Czarnkowa (woj. wielkopolskie) wystawiali oferty z fikcyjnym wynajmem kwater w Kołobrzegu. Straty ponad 50 pokrzywdzonych osób oszacowano na ok. 24 tys. zł. Oszustom grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Do sądu skierowano akt oskarżenia.