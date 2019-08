Polacy złożyli w lipcu ponad 2,6 miliona wniosków o przyznanie "500 plus"

Od lipca wnioski o świadczenia z programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start" można składać za pośrednictwem internetu.

Minister Borys-Szopa poinformowała PAP, że w minionym miesiącu złożono ponad 2,6 mln wniosków o przyznanie świadczenia "500 plus" i ponad 1,6 mln wniosków o świadczenie z programu "Dobry start". To zdecydowanie więcej niż przed rokiem. "Możemy z dumą ogłosić, że rodziny razem z nami budują Polskę cyfrową" - powiedziała.

"Dane pokazują, jak ważne było zniesienie kryterium dochodowego i maksymalne uproszczenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wiele razy od rodzin słyszałam, że złożenie wniosku zajmuje niewiele czasu, nie trzeba dołączać pliku załączników. O to nam chodziło, żeby cała procedura była jak najprostsza zarówno dla rodzin, jak i dla gmin, które rozpatrują wnioski" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Najwięcej wniosków o świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" i "Dobry start" złożono w woj. mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

- Dzięki cyfryzacji usprawniamy pracę w gminach i ograniczamy koszty. Złożenie wniosku przez internet jest też sporym ułatwieniem dla rodziców. To dużo prostsza i szybsza metoda - powiedziała Borys-Szopa.

Minister przypomniała, że od 1 sierpnia wnioski o "500 plus" i "Dobry start" można składać także drogą tradycyjną: w urzędzie lub listownie.

- Każdy kto złoży wniosek o 500 plus do końca września, ma gwarancję, że świadczenie otrzyma z wyrównaniem od lipca. Warto o tym pamiętać - przypomniała szefowa MRPiPS.

Nowa zasady programu

W nowej odsłonie programu "Rodzina 500 plus" świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie będą mogli ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

ac/ PAP