USA nałożyły sankcje na szefa irańskiej dyplomacji

"Rzeczywiście prawda jest tak bolesna?" - pytał Zarif na Twitterze, odnosząc się do przedstawionego przez USA uzasadnienia restrykcji wobec niego, że jest on najważniejszym rzecznikiem Iranu na arenie międzynarodowej.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.