Trwają poszukiwania 32-latki. "Może potrzebować pomocy medycznej"

Kobieta wyszła 31 lipca ok. godz. 11 z mieszkania przy ul. Ciesielskiej na peryferiach Bielska-Białej. - Z ustaleń wynika, że udała się w kierunku masywu leśnego w rejonie Łysej Góry i Magurki. Do tej pory nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona może potrzebować pomocy medycznej - powiedziała Michalczyk.

W akcję poszukiwania kobiety zaangażowani są policjanci z komisariatu I w Bielsku-Białej oraz ok. 10 ratowników GOPR. Asp. Michalczyk powiedziała, że akcja prowadzona jest dwutorowo - trwają poszukiwania w górach, a jednocześnie wśród rodziny i znajomych.

Zastępca naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR Arkadiusz Śleziona powiedział, że w czwartek ratownicy zmienili obszar poszukiwań. Działają w rejonie góry Szyndzielnia.

Brązowy kombinezon, krótkie nogawki, klapki

Policja podała rysopis zaginionej: wiek 32 lata, wzrost około 165-170 cm, sylwetka szczupła, włosy koloru blond, krótkie do ramion, możliwe że upięte w kucyk, oczy niebieskie. W dniu zaginięcia ubrana w jednoczęściowy kombinezon koloru brązowego na szelkach i z krótkimi nogawkami oraz klapki.

Policja prosi osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej o pilny kontakt z komisariatem I w Bielsku Białej przy ul. Składowej 2, tel. (33) 8250100 lub (33) 8121255. Numer alarmowy to 112.

zdr/ PAP