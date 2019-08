Kasa na stadionie była za nisko, więc kibice podstawili klęcznik

- Mamy nadzieję, że nagłośnienie akcji przysłuży się rozwiązaniu problemu. Na obiekcie jest jeszcze szereg innych uniedogodnień, które należałoby również poprawić - napisali polsatnews.pl kibice OSK Tylko Widzew.

- Wbrew obiegowej opinii klęcznik nie był pożyczony z kościoła by nie narażać się na zarzut obrazy uczuć religijnych. Niestety nie możemy zdradzić nazwy instytucji, która wypożyczyła rekwizyt - dodali w przesłanej informacji.

Happening kibiców OSK Tylko Widzew

- To był happening kibiców. Do ich dyspozycji oddaliśmy w środę już inną kasę, znajduje się obok poprzedniej. Tam okno jest nieco wyżej, ale zdajemy sobie sprawę, że nadal może to być uciążliwe dla kibiców. Szukamy innego rozwiązania - powiedział polsatnews.pl Karol Sakosik, rzecznik Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.

- Jeśli chodzi o projekt okna to przypomnę, że to nie MAKS w Łodzi jest wykonawcą, a jedynie użytkownikiem obiektu. Nie wiem, dlaczego okno zostało zamontowane w ten sposób - poinformował Sakosik.

"Szereg innych uniedogodnień"

Z kolei kibice z OSK Tylko Widzew podkreślają, że "właścicielem obiektu jest miasto Łódź, ofiarami niefortunnych rozwiązań kibice Widzewa i sam klub, na który spada ciężar obsługi kibiców RTS. Na obiekcie jest jeszcze szereg innych uniedogodnień, które należałoby również poprawić".

"Wbrew obiegowej opinii klęcznik nie był pożyczony z kościoła, by nie narażać się na zarzut obrazy uczuć religijnych. Niestety nie możemy zdradzić nazwy instytucji, która wypożyczyła rekwizyt. Klęcznik był użyty przez kilkadziesiąt minut, jednak jest wypożyczony do końca tygodnia" - poinformowali nas kibice.

Zwrócili też uwagę, że "stadion wypełnia się po brzegi już 3 sezon z rzędu i w każdym sezonie poprawiany jest krajowy rekord polski w ilości sprzedanych karnetów. Na dzisiaj grubo przekroczona jest już liczba 16 000 (16.364)".





