Dyrektor szpitala psychiatrycznego w Gdańsku złożył wypowiedzenie. W placówce dochodziło do gwałtów

- Leszek Trojanowski poprosił o zwolnienie z obowiązków ze względu na plan przejścia na emeryturę - poinformował Polsat News Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W szpitalu przeprowadzono niedawno kontrolę w związku z kilkoma przypadkami gwałtów, do których miało dojść w placówce.

- Wnioski pokontrolne zostały przekazane dyrektorowi szpitala. Jednym z zaleceń jest ustalenie procedury zapewniającej w większym stopniu bezpieczeństwo pacjentów, choć będzie to możliwe pod warunkiem lokowania odpowiednich zasobów na zdrowie psychiczne i umożliwienia szpitalom zwiększenia kadry, liczby specjalistów - podkreślił Jędrzejczyk.

Brak odpowiedniego personelu

Placówka zmaga się z niewystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników, których nie da się łatwo pozyskać.

- Jest to trudne. Mimo, że szpital przeprowadzał rekrutację, to chętnych jest mało. To jest jedna z głównych barier, zarówno jeśli chodzi o lekarzy, pielęgniarki, ratowników jak i inny personel - zaznaczył rozmówca Polsat News.

Według dyrektora Departamentu Zdrowia, luki kadrowe wynikają z innego problemu - zbyt małego finansowania szpitala.

- Nie można zwiększyć zatrudnienia bez większego finansowania - stwierdził Jędrzejczyk.

"Część informacji jest nie do końca prawdziwa"

Jędrzejczyk skomentował także ostatnie doniesienia medialne dotyczące kolejnych przypadków gwałtów pacjentów placówki.

- Część informacji pojawiających się w obszarze medialnym jest nie do końca prawdziwa lub zupełnie nieprawdziwa. To tajemnice związane z dobrem pacjenta, nie możemy ich zdradzać. Prowadzimy zapisy w dokumentacji, które ten proces dokumentują. Mogą mieć do nich dostęp organy ścigania - powiedział

Dodał, że "każde podejrzenie niewłaściwych relacji między pacjentami jest przez szpital zgłaszane, ale zdecydowana większość z nich jest umarzana z różnych przyczyn".

Emerytura dyrektora szpitala

Leszek Trojanowski, obecny dyrektor gdańskiej placówki, złożył rezygnację ze stanowiska.

- Teraz zarząd pochyli się nad wnioskiem. Od momentu podjęcia decyzji o odwołaniu będzie prowadzone postępowanie konkursowe na nowego dyrektora. Wyłonienie odpowiedniego kandydata potrwa minimum miesiąc - poinformował Jędrzejczyk.

Procedura kontrolna, której został poddany szpital psychiatryczny w Gdańsku, składa się z kilku etapów: właściwego działania zespołu kontrolnego na miejscu, który przegląda dokumentację, zbiera dowody, zadaje pytania.

Następnie opracowuje on protokół, czyli opis tych wydarzeń. Na podstawie protokołu, do którego dyrekcja szpitala może się jeszcze odnieść, są opracowywane zalecenia pokontrolne wskazujące na konkretne rzeczy do poprawienia.

- W tym przypadku kontrola zabrała ponad miesiąc - podsumował Jędrzejczyk.

ac/luq/ Polsat News, polsatnews.pl