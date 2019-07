W Indiach zakazano muzułmańskich rozwodów

Parlament w Indiach przyjął we wtorek ustawę, zakazującą muzułmańskim mężczyznom rozwodzenia się ze swoimi żonami poprzez trzykrotne wypowiedzenie słowa "talak" (arab. talaq). Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Zgodnie z prawem islamskim "talak" oznacza "opuszczenie", a praktyka trzykrotnego wypowiedzenia tego słowa pozwala muzułmaninowi przerwać małżeństwo w każdej chwili. "Talak" może być przekazany żonie w dowolny sposób, ustnie lub przez jakiekolwiek medium - telefon, mail lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Indyjski Sąd Najwyższy zakazał takich praktyk



Agencja AP podkreśla, że w Indiach praktyka ta stosowana jest dosyć często, ponieważ zdecydowana większość 170-milionowego muzułmańskiego społeczeństwa w tym kraju to sunnici, którzy w sprawach rodzinnych kierują się prawem islamskim. Zwyczaj ten nie zmienił się nawet dwa lata temu, gdy Sąd Najwyższy w Indiach orzekł, że jest to naruszenie konstytucyjnych praw kobiet i zakazał takich praktyk.



We wtorek indyjski minister sprawiedliwości Rawi Szankar Prasad podkreślił, że ustawa wzmacnia pozycję kobiet w państwie i jest odzwierciedleniem zmieniających się Indii. AP przypomina jednak, że droga do uchwalenia nowego prawa nie była prosta, gdyż projekt ustawy przed rokiem został w parlamencie zablokowany przez opozycję.



Przeciwnicy ustawy chcieli przede wszystkim wykreślenia zapisu o trzyletniej karze więzienia dla mężczyzny stosującego praktykę "talak" i argumentowali, że żadne prawo na świecie nie przewiduje takiej kary dla rozwodzącego się męża. Opozycja twierdziła też, że ustawa nie rozwiązuje problemu wsparcia dla żony, której małżonek zostanie ukarany więzieniem.

Zakazany też w Pakistanie i Bangladeszu



Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta, co według AP będzie tylko formalnością. Wcześniej ponad 20 krajów zamieszkanych przez muzułmanów, w tym sąsiadujący z Indiami Pakistan i Bangladesz, zakazało tej praktyki.



Kilka dni temu były król Malezji Muhammad V poinformował, że poprzez trzykrotne wypowiedzenie "talak" rozwiódł się z byłą miss Moskwy Rihaną Oksaną Gorbaczenko. Kobieta utrzymuje jednak, że wciąż jest żoną sułtana i zamieszcza wspólne zdjęcia w sieci.

jm/ PAP