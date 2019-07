Brak półek, brudne miski do mycia. Sanepid ukarał organizatorów obozu mandatem

Z informacji udostępnionych przez warmińsko-mazurski Sanepid wynika, że na obozie bytomskiego ZHR w powiecie iławskim wypoczywało 57 osób. Obóz odbywał się "pod namiotami w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej".

Mandat

Kontrolerzy sanepidu stwierdzili na tym obozie m.in. brak właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej przez uczestników wypoczynku (np. brudne miski do mycia, brak pojemników na zużyte środki higieniczne, brak wieszaków na ubrania oraz półek na przybory toaletowe), zbyt małą ilość półek i podestów w namiotach mieszkalnych, przez co torby, plecaki i odzież obozowicze kładli bezpośrednio na ziemi. Na tym obozie brak też było wydzielonych miejsc do przechowywania menażek. Za te wszystkie uchybienia organizator dostał 200 zł mandatu.

W raporcie z kontroli sanepid podkreślił, że po trzech dniach przeprowadzono kontrolę sprawdzającą i "potwierdzono usunięcie nieprawidłowości".

Kontrole w 85 miejscach

Inspektorzy sanepidu mieli także zastrzeżenia do obozu żeglarskiego w ośrodku wypoczynkowym zlokalizowanym w powiecie giżyckim, zorganizowanym przez przedsiębiorcę z Redy. Wypoczywało tam 87 osób. Stwierdzono tam bałagan w pokojach i śmieci przed domkami, w których mieszkali uczestnicy obozu - uprzątnięto je jeszcze w trakcie kontroli. Zastrzeżenia wzbudził też brak dokumentacji zdrowotnej u części personelu i brak kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku. Ten drugi fakt sanepid zgłosił kuratorium.

Nieprawidłowości na tych dwóch obozach sanepid stwierdził przeprowadzając kontrole w 85 miejscach tego rodzaju wypoczynku.

Kontrolerzy sanepidu przedstawili raporty dotyczące także kuchni i stołówek. Na 21 skontrolowanych stołówek nieprawidłowości wykryto w 5 z nich. W restauracji, w której żywiono uczestników półkolonii w powiecie szczycieńskim stwierdzono m.in. przeterminowaną żywność i bałagan w kuchni - osoba odpowiedzialna za to dostała 400 zł mandatu.

WIDEO - Zatrucia na weselu. 17 osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP